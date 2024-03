Un niño de seis años acaba de ver 'Titanic' y su madre advierte que está llorando tras descubrir el final de la película mientras suena 'My heart will go on' de Celine Dion. Así que esta le pregunta por qué está tana afligido y el pequeño señala que es "muy bonito".

"Ven a darle un abrazo a mamá", le dice ella para tratar de consolarle y el niño corre a sus brazos. Quique Peinado apuesta que lo que el pequeño estaba pensando es que cabían los dos en la tabla y propone que ahora le pongan Peppa Pig "para desengrasar".

Dani Mateo recuerda que a esa edad su padre le puso 'Pesadilla en Elm street' y el de Vallecas confiesa: "Y yo con miedo de ponerles E.T. a mis hijos porque es un poco triste".