VÍDEO | Juan Sanguino cuenta la historia de amor de Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos: "Tiene derretido al país entero"

El primer ministro neerlandés está prometido con un jugador profesional de hockey hierba. Como han contado, se conocieron en un supermercado y lo suyo fue amor a primera vista.

Este lunes el nuevo primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, juraba su cargo ante el rey Guillermo Alejandro. Pero el político no solo destaca por su juventud, ya que es el primer ministro más joven de la historia de este país, sino también por su belleza. Además, ha llamado mucho la atención su historia de amor con Nicolás Keenan, un jugador de hockey. Para conocer un poco más sobre cómo surgió el amor entre ambos, Zapeando cuenta con Juan Sanguino.

Sanguino cuenta que Jetten nunca ha ocultado su homosexualidad. "Todo lo contrario de su actual pareja, con el que se acaba de prometer", señala. Keenan es argentino y es jugador profesional de hockey sobre hierba. Como cuenta el periodista, "ocultaba que era gay por miedo a las represalias en un mundo tan machote como el del deporte de élite". "Nicolás es el primer jugador de la liga de hockey holandesa en salir del armario", añade.

La pareja se conoció en el supermercado. "Según cuenta, un día en un supermercado de La Haya, hicieron contacto visual y fue el clásico amor a primera vista", explica Sanguino. "A lo mejor era la hora esa y uno iba con una piña en el carro", comenta Dani Mateo.

El encuentro acabó con un mensaje en Instagram. "Así empezó todo hace cuatro años", añade Sanguino. La pareja siempre aparece en público juntos y hablan abiertamente sobre su relación. "Como tiene que ser", apunta Juan.

Jetten ha contado que la boda va a celebrarse en España. El primer ministro neerlandés ha contado que desde que contaron que se habían comprometido, su suegra tomó el control de la organización de la boda. "Esta historia de amor tiene derretido al país entero", concluye.

