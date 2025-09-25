El test de Raquel Perera a Isabel Forner para saber si es buena seductora: "¿Cómo sueles ligar al chico que te gusta?"

¿Cómo es la mirada de Isabel Forner? ¿Qué acto cree que es más seductor? ¿Qué es lo más importante para gustarle a alguien? En este vídeo, la zapeadora responde a las preguntas de Raquel Perera para saber si se le da bien seducir.

Hoy Raquel Perera vuelve a hablar sobre la seducción, en esta ocasión con consejos de lo que debemos hacer y desvelando esos rasgos que podríamos considerar antiseductores.

La coach emocional de Zapeando propone a Isabel Forner un test para saber si es buena o mala seductora que consta de seis preguntas.

"¿Te han dicho que tienes una linda sonrisa?", "Consideras que tu mirada es...", "¿Qué acto crees que es más seductor?", "¿Cómo sueles ligar al chico que te gusta?", "¿Cómo te gustaría que se te declarara tu crush?" y "¿Qué es lo más importante para gustarle a alguien?" son algunas de estas preguntas.

