Raquel Perera desvela qué no debemos hacer nunca a la hora de seducir: de sentirse inseguros a ser tacaños

Raquel Perera habla de la seducción y, en este vídeo, propone a los zapeadores descubrir cuáles son esas cosas que hacen a la hora de seducir, pero que deberían evitar si quieren que la cosa llegue a buen puerto.

Raquel Perera aborda de nuevo los secretos de la seducción y, en esta ocasión, se centra en qué hay que hacer y qué no para intentar seducir a esa persona que nos interesa.

La coach emocional de Zapeando propone a Isabel Forner, María Gómez, Nacho García, Quique Peinado y Dani Mateo descubrir sus principales defectos a la hora de seducir.

En el vídeo sobre estas líneas, Raquel señala lo que hay que evitar a la hora de seducir. Lo primero es sentirse inseguros, algo que es "bastante poco seductor".

También están esas personas que son incapaces de conectar con la otra persona, que "te miran y no te ven", comenta Raquel, para la que eso "no es nada seductor".

Por otro lado, encontramos a las personas "intensas y sofocantes" o los que son "hipersensibles", sobre todo al principio de la conquista. Además, otro rasgo que es muy poco seductor es ser tacaño, no solo en el dinero, sino también en el carácter.

María Gómez confiesa que es "intensita", mientras que Dani Mateo señala que en su caso es "inseguro". Isabel, por su parte, confiesa que a veces es incapaz de conectar. Además, también es intensa y muy clara con sus señales al otro: "Yo le digo directamente que me gusta".