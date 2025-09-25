¿Está bien visto poner el número de cuenta en la invitación de boda? Una experta en protocolo lo tiene claro

Una de las cosas que más conflictos genera cuando nos invitan a una boda es el regalo. Muchos novios apuestan por poner su número de cuenta en la invitación, pero ¿qué dice el protocolo sobre ello?

María José Gómez y Verdú visita Zapeando para hablar sobre el protocolo en bodas. Lo habitual, cuando se acude a este evento, es hacer un obsequio a los novios, pero este punto, en ocasiones, puede ser un foco de conflicto.

"Antes se llevaban las listas de bodas, pero ahora, cada vez, somos más prácticos", comenta Isabel Forner. Muchas parejas optan por poner, en la misma invitación, el número de cuenta para que sus invitados les obsequien con dinero. "La gran pregunta", añade Isabel, "¿esto de pedir pasta como regalo de boda está bien visto según la etiqueta?".

La experta en protocolo es muy clara: no es protocolario. "Si tú haces una invitación a una persona no es para recibir nada a cambio y, menos, dinero". María José expone que esta invitación se hace porque quieres que esa persona comparta contigo ese momento.

"¿De qué país estás hablando?", pregunta, irónico, Quique Peinado. "Esto en España no va a así", opina el zapeador, "la gente se casa para sacarse un dinerillo". "Es muy triste, responde María José. "Hay que sacárselo, pero, al menos, para no perderlo porque es muy caro", aclara Dani.

Gómez y Verdú considera que los novios deberían, por ejemplo, hacer una boda más reducida o sencilla ajustada a lo que se pueden permitir. "Lo que está bien es no pedirlo y que sean los invitados los que te digan que quieren aportar", señala Dani.