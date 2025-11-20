Sí, también hay protocolo para comerse un kebab: María José Gómez y Verdú explica en vídeo los pasos a seguir

¿Existe una forma 'elegante' de comerse un kebab? La experta en protocolo María José Gómez y Verdú explica cómo morder un kebab y un dürüm, qué hacer con el papel que lo envuelve y de qué forma evitar pringarnos con la salsa.

María José Gómez y Verdú vuelve a Zapeando con sus clases de protocolo y hoy nos enseña cómo se come apropiadamente un kebab, "el rey de las madrugadas, el emperador de las resacas, el maharajá de los estómagos a prueba de bombas", según María Gómez.

La experta en protocolo, que asegura que nunca se ha comido un kebab de resaca, observa cómo María le da un buen bocado y le explica que "lo ha hecho muy bien" porque "no has apretado en exceso", lo que habría hecho que la salsa se hubiera ido hacia abajo. El único 'pero' sería que "el bocado ha sido un poco grande".

Respecto a si hay que quitarle todo el papel, asegura que en la calle, el papel de aluminio desempeña la función de mantenerlo caliente, por lo que habría que irlo quitando a medida que lo vamos comiendo.

En el caso del dürüm, María José señala que habría que cogerlo con dos dedos y casi sin apretar, para evitar que se baje la salsa. Luego, al morderlo tendríamos que evitar girar la cabeza, sino que sea el propio dürüm el que gira.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.