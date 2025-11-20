Visita inesperada
VÍDEO | Susi Caramelo vuelve a Zapeando: "Me dan 10 euros cada vez que aparezco aquí a tocar los cojones"
La cómica irrumpe en el plató de Zapeando después de su confesión bomba de este miércoles. Susi explicaba que, además de enrollarse con Dani Mateo, también ha tenido un encuentro con otro zapeador.
Susi Caramelo ha vuelto a irrumpir de manera inesperada en el plató de Zapeando. Si este miércoles venía al programa para hablar sobre su 'encuentro' con Dani Mateo y, además, dar una exclusiva, pero, esta vez lo ha hecho para aclarar con qué otro zapeador se ha "enrollado".
La cómica explica que está preparando un programa y que las personas del equipo le dan "diez euros" cada vez que va aparece en Zapeando para molestar. "Ayer solté una bomba", afirma, "y me he enterado de que se está diciendo por aquí que fue con Nacho".
Caramelo no duda en desmentirlo y, además, añade que tampoco fue con Quique Peinado o con alguna de las chicas. "El viejales tampoco", apunta, refiriéndose a Miki Nadal. "Llevo mucho rato diciendo que sé quién es", comenta Dani. "Es Iñaki", comenta María Gómez. "Por eliminación...", señala Nacho García.
Susi, además, aprovecha para hacer promoción de su programa. "Esta noche se emite en Flooxer un nuevo capítulo de 'Amor a lo bestia', un programa de citas donde la gente va a enrollarse", explica. Dani decide escribir en un papel quién cree que puede ser la persona con la que ha estado Susi.
Esta le da a entender qué sí que es esa persona y, además muestra el papel, aunque, debido a la distancia, no se llega a distinguir quién podría ser. "Lo he visto, Susi", grita Isabel. "Dad saludos al hombre del tiempo", dice antes de irse del plató.
