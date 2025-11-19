Gotzon Mantuliz, sobre Mario Vaquerizo en 'Cazadores de imágenes': "Uganda le cambió, le dejó sin palabras y mira que es difícil"

Gotzon Mantuliz vuelve a Zapeando para hablar de la segunda entrega de 'Cazadores de imágenes', donde ha viajado con Mario Vaquerizo hasta Uganda para fotografiar gorilas. Los detalles de su aventura, en este vídeo.

Gotzon Mantuliz vuelve a Zapeando después de un tiempo para presentar su nuevo programa en laSexta, 'Cazadores de imágenes', cuya segunda entrega se estrena esta noche a las 22:45 horas.

Gotzon asegura que tenía alguna duda sobre compartir aventuras con famosos, ante la posibilidad que alguno fuera remolón y "condicionara el contenido y el programa". Sin embargo, explica que todos los que han participado "han dado el do de pecho y ha sido una suerte".

El presentador señala que este tipo de viajes, aunque en pantalla parecen muy bonitos, en realidad son muy duros: "Dormimos poco, madrugamos mucho, muchas horas de espera, lluvia, frío, mareos en barco...", detalla.

En este capítulo, Mario Vaquerizo acompaña a Gotzon hasta Uganda, donde se encontrarán con gorilas de espalda plateada. Un sueño que tenía Alaska y que ha vivido a través de su marido.

Sin embargo, Miki Nadal señala que a los gorilas no les sorprendió demasiado la presencia de Vaquerizo, pues "tiene el mismo pelo que Jane Goodall".

Gozton, por su parte, explica que en el programa de hoy veremos un Mario Vaquerizo "que la gente no está acostumbrada a ver": "Uganda le cambió, le dejó sin palabras y mira que es difícil", explica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.