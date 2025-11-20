VÍDEO | Necko Vidal desvela por qué triunfan las canciones de despecho: "Musicalmente, canalizan las emociones del desamor"

El músico señala las tres claves que hacen que las canciones de despecho se conviertan en auténticos himnos. El violinista expone que, por ejemplo, estos temas están hechos para ser cantados ya que "nos validan emocionalmente".

Tras la publicación del nuevo disco de Rosalía, 'Lux', muchas personas se han fijado especialmente en una de las canciones del mismo 'La Perla' en la que la cantante parece arremeter con una de sus exparejas. Por eso, Necko Vidal visita Zapeando para explicar por qué triunfan las canciones de despecho.

El violinista cuenta que este tipo de canciones triunfa, primero, porque "musicalmente, canaliza perfectamente las emociones del desamor". "Siempre es intenso, ya sea por acordes, por golpes de ritmo o por melodía elevada", añade. Un ejemplo de esto podría ser la canción que lanzó Bizarrap junto a Shakira.

"El segundo punto es que están diseñadas para ser cantables", indica Vidal. Estas canciones "nos validan emocionalmente y con el carácter intenso que nos permite exagerar y gritar sin que parezca que necesitamos terapia urgentemente". El músico pone como ejemplo 'TQG' de Karol G con Shakira.

Por último, Necko señala que las canciones crean tensión en la estrofa para que, cuando lleguemos al estribillo, no nos quede otra que liberar todo lo que hemos acumulado". Vidal escoge 'Ojalá no te hubiera conocido nunca', de Muchachito Bombo Infierno, como ejemplo.

