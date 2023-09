El Monaguillo sorprende a Pablo Motos en 'El Hormiguero' con una anécdota tan loca que parece "inverosímil", destaca Valeria Ros. El cómico cuenta que llegó a su casa de Madrid desde Barcelona y decidió darse una ducha antes de acostarse.

Todo transcurría con normalidad hasta que se intentó salir del cuarto de baño. Ahí se dio cuenta de que, por más que lo intentara, la puerta no se abría y se había quedado encerrado. El malagueño aclara que estaba solo en casa y se iba a enfrentar a la noche de su vida.

El humorista explica que vio pasar todas las horas, hasta que a las 8:30, su hija llegó para recoger ropa de deporte y le pudo abrir la puerta. "La noche no me dolió, lo puedo superar, pero abrir mi hija la puerta del baño y encontrarme como Copito de nieve detrás de un cristal completamente desnudo (...), es lo peor que me ha pasado".