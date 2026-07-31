¡Spider-mal!: una señora termina por los suelos en una clase de gimnasia aérea, en vídeo

La mujer se animó a participar en una clase de esta actividad, pero, como se puede ver en las imágenes, no fue capaz de seguir la coreografía propuesta.

Comenzar a practicar deporte no siempre es fácil y, en ocasiones, si escogemos una actividad que tiene algo de complejidad ese inicio todavía se puede hacer más cuesta arriba.

Es lo que habrá pensado la señora que protagoniza el vídeo viral que presenta Virginia Riezu. Como señala la zapeadora, la mujer se apuntó a una clase de gimnasia aérea "y estaba más perdida que el barco del arroz".

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la señora, que está enganchada al techo de la sala con un arnés unido a un elástico, intenta seguir la coreografía, pero termina haciendo la croqueta en el suelo.

"Entre el arnés, la cuerda y el color del chándal, ha habido un momento que no sé si era una señora o un botillo", comenta Mónica Cruz. "En el último momento ya se deja morir", añade María Gómez.

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