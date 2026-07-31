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VÍDEO | Marina Comes comparte los rincones más pintorescos de Nápoles, una ciudad de contrastes

La creadora de contenido se declara fan de esta ciudad italiana que, como indica, es un lugar de contrastes. Además, desvela su lugar favorito para disfrutar de la pizza Margherita.

La creadora de contenido se declara fan de esta ciudad italiana que, como indica, es un lugar de contrastes. Además, desvela su lugar favorito para disfrutar de la pizza Margherita.

Italia es uno de los países con más encanto del mundo y, por ese motivo, Marina Comes visita Zapeando para desvelar cuáles son sus rincones favoritos. Uno de sus preferidos es Nápoles. "Es un contrapunto al resto del país", cuenta.

La creadora de contenido expone que, quizá, en un primer momento es una ciudad "brusca". "Hay que darte tiempo de sobrellevar ese shock inicial", señala. "La autenticidad que tiene, hoy en día, es difícil de encontrar", añade.

Marina expone que su centro histórico es un lugar de obligada visita ya que cuenta con muchos museos. "Justo debajo tenemos la Nápoles subterránea, que es muy interesante", explica. Así, como señala, se pueden visitar tanto sus catacumbas como una ciudad subterránea.

Nápoles también cuenta con un paseo marítimo, que tiene un castillo medieval y, además, es perfecto para disfrutar de un plato de pasta viendo el golfo de Nápoles. La ciudad también destaca por sus miradores o la plaza del Plebiscito donde se hacen todas las manifestaciones de Nápoles. "Hay que patearla y disfrutarla", sentencia.

Gastronomía en Nápoles

Y, para reponer fuerzas después de ese paseo, lo mejor es disfrutar de una porción de pizza en una trattoria. Marina cuenta que este plato fue inventado, precisamente, en esta ciudad en el siglo XVIII. "La pizza Margherita es la que los napolitanos defienden a capa y espada", indica. Comes recomienda disfrutar de esta pizza en la pizzería da Michele. "Es el antro de los antros de Nápoles que es la mejor pizza", comenta.

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