El sorprendente desenlace del robo de un cuadro de 136 millones de euros: "Lo tenían para disfrutarlo cuando se metían en la cama"

Paco Jiménez analiza el caso del robo del cuadro 'Mujer ocre', de Willem de Kooning, valorado en 136 millones de euros y desaparecido durante 30 años, hasta que un descubrimiento fortuito lo cambió todo.

Los robos de arte son los protagonistas de la sección de Paco Jiménez, que analiza algunos casos dignos de una película de Indiana Jones, como el intento de venta de un sarcófago de 1.500 años, y otros que jamás podríamos imaginarnos su desenlace.

El robo del cuadro 'Mujer ocre', del artista estadounidense Willem de Kooning, ha tardado 30 años en resolverse. Esta obra, valorada en más de 136 millones de euros, desapareció en 1985 del Museo de Arte de la Universidad de Arizona.

Dos personas, un hombre y una mujer, convencieron al guardia de seguridad para que les dejara entrar antes de la hora de apertura. Mientras ella le entretenía "dándole palique", él se fue hasta el cuadro, lo separó con una navaja del marco, lo enrolló y lo escondió en su abrigo. Después, cuenta Paco, los dos se marcharon "en un deportivo rojo".

En esa época no había cámaras de seguridad, y la única pista resultó ser el retrato robot que proporcionó el guardia. Un plan de lo más rudimentario que, sin embargo, ha tardado 30 años en resolverse, hasta la muerte de los ladrones.

Se trata de Jerry y Rita Alter, un matrimonio de profesores retirados que vivía en un diminuto pueblo de Nuevo México y del que sus vecinos aseguran que eran muy reservados.

Tras su muerte, señala Paco, su sobrino subastó la casa con todo lo que había dentro. Una casa de antigüedades se quedó con todo por 2.700 euros. "Imaginaos su sorpresa cuando descubrieron que, colgado tras la puerta del dormitorio de los Alter, se encontraba el cuadro de Kooning", comenta Paco, que señala que el matrimonio lo tenía ahí colgado "para poder disfrutarlo cada vez que se metían en la cama y cerraban la puerta".

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