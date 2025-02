Unas sombras extrañas y mangueras sin presión: Paco Jiménez desvela los misterios entorno al incendio del Windsor

El incendio del edificio Windsor, que tuvo lugar en el año 2005, sigue rodeado de misterios que, 20 años después, todavía no han sido resueltos.

Se cumplen 20 años del incendio del edificio Windsor, un suceso sigue rodeado de numerosos misterios que, a día de hoy, todavía no han podido explicarse. Maya Pixelskaya cuenta que en unas grabaciones realizadas por un videoaficionado se podían ver varias sombras recorriendo las oficinas del edificio a las 3:45 h de la madrugada.

Paco Jiménez explica que inicialmente, "se pensó que tenían que ser bomberos pero estos dijeron que ellos no eran". "Los bomberos, por cierto, dijeron que podía ser el reflejo de algún edificio que hubiera cerca", añade Paco. A pesar de ello, la policía científica confirmó que las imágenes no habían sido manipuladas. "Algunos vecinos decían que estas siluetas encendían y apagaban las luces o que, incluso, se quitaban y ponían zapatos", indica Jiménez.

También hubo otra sospecha, como cuenta Iñaki Urrutia, "relacionada con las mangueras de los bomberos". Paco indica que las mangueras "no tenían fuerza, no llegaba el agua, parecía que no tenían presión como para poder sacar el agua y apagar el fuego". El periodista explica que se descartó que se hubiera boicoteado el caudal.