'Sirat', 'Romería' y 'Sorda', las películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar 2026

'Romería', 'Sirat' y 'Sorda', las cintas preseleccionadas para representar a España en los Oscar

La Academia de Cine acaba de nombrar a las tres películas españolas preseleccionadas para representar a España en los Premios Oscar 2026: 'Romería', de Carla Simón, 'Sirât', de Oliver Laxe y 'Sorda', de Eva Libertad. La gala se celebrará como siempre en Los Ángeles, en el famoso Teatro Dolby de Hollywood, el próximo domingo 15 de marzo de 2026.

'Romería' se estrena este viernes, 5 de septiembre, en los cines y las otras ya han sido proyectadas en los cines con grandes críticas. Además, 'Sorda' ya se encuentra disponible en plataformas.

Han sido los actores Emma Suárez y Juan Diego Botto los encargados de anunciar estas películas, ambos miembros tanto de la Academia española como de la de Hollywood, y han estado acompañados por el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite y de la notaria Eva Fernández Medina.

Será el próximo 17 de septiembre cuando se anuncie la película que finalmente representará a España en la próxima edición de los Oscar, la número 98, en la categoría de Mejor Película Internacional. La ganadora del 'Oscar' en la edición pasada fue la brasileña 'Aún estoy aquí', de Walter Salles.

El año pasado, las candidatas españolas a representar a España en los Oscar fueron 'Segundo Premio', dirigida por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, inspirada en la banda Los Planetas, 'Marco', de Aitor Arregi y Jon Garaño, y 'La estrella azul', Javier Macipe. Ganó la película de 'los planetas', pero finalmente se quedó fuera de las nominadas a mejor película extranjera.

Desde 1986, la Academia se encarga de designar el título que representará a España en la competición por el premio de Hollywood. Y a partir del 2001, con el fin de dar mayor visibilidad a las producciones del año, la institución escoge mediante votación tres películas de entre todas las que cumplen con los requisitos.

En total, cuatro han sido las películas españolas que han conseguido traer a España ese ansiado Oscar: 'Volver a empezar' (1983), de José Luis Garci, 'Belle Époque' (1994), de Fernando Trueba, 'Todo sobre mi madre' (2000), de Pedro Almodóvar y 'Mar adentro' (2005), de Alejandro Amenábar.