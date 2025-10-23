Alfonso Arús, de la carta de ruptura de Isabel Preysler con Mario Vargas Llosa: "Lo dejó de un tipo 'gagá'"

Ni Julio Iglesias ni Vargas Llosa, Isabel Preysler ha confesado quién fue el gran amor de su vida en la presentación de sus memorias, donde también publica las cartas de amor del escritor y su carta de ruptura llamándole "maleducado".

En un adelanto de sus memorias en la revista 'Hola', Isabel Preysler habla de sus relaciones con Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa, del que dice que no pudo despedirse. Por ejemplo, de Julio Iglesias, Isabel Preysler ha dicho que "lo mejor es su fuerza de voluntad y su capacidad de trabajo" mientras que de Carlos Falcó ha destacado "su bondad y su alegría de vivir". Por otro lado, de Miguel Boyer, la socialité ha resaltado "su inteligencia y su sentido del humor británico" y, por último, de Mario Vargas Llosa, ha destacado su "genio literario y su gran aportación a la cultura universal".

Sin embargo, durante la presentación de sus memorias, Isabel Preysler ha ido más allá y ha confesado que el amor de su vida fue Miguel Boyer. Por otro lado, en esas 336 páginas de sus memorias, la socialité ha incluido alguna de las cartas de amor para demostrar a la familia que Mario Vargas Llosa fue feliz a su lado. "Estaba escribiendo el libro y él se murió mientras lo terminaba", ha asegurado Isabel Preysler, que ha insistido en que las cartas son suyas y puede publicarlas si quiere. "Quería demostrar que no era verdad lo que decía su entorno de que no era feliz", ha destacado la madre de Tamara Falcó, quien también se encontraba en la presentación.

Angie Cárdenas asegura que le hubiera parecido más elegante "que no hubiera criticado a Mario Vargas Llosa y lo tachara de maleducado". Alfonso Arús recuerda fragmentos de la carta de Isabel Preysler cuando se separó del escritor asegurando que lo que "hacía imposible la convivencia era la mala educación": "Tú estás muy maleducado. Mi casa no es un hotel en el que las personas van y vienen sin tener en cuenta a los demás. Manda a alguien a recoger tus cosas".

Por otro lado, Alfonso Arús destaca que "como lectores tenemos que estar satisfechos de que haya chicha" después de biografías que no dicen "absolutamente nada".

