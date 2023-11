Britney Spears ha lanzado recientemente sus memorias donde no duda en hacer numerosas revelaciones. Por este motivo, Zapeando hace un repaso de los looks más icónicos de la cantante que son valorados por el diseñador Eduardo Navarrete.

Berta Collado comienza mostrando el total look vaquero que compartió Britney con su ex pareja, el cantante Justin Timberlake. Otro de sus estilismos más icónicos es un outfit de encaje azul oscuro totalmente transparente que dejaba ver su ropa interior. El look fue muy rompedor ya que, en ese momento, no era habitual dejar ver la lencería. La colaboradora también comparte el estilismo que escogió para los VMA en 2001, con serpiente pitón albina incluida, o un conjunto de cuero negro.

Eduardo Navarrete considera que los looks de Britney "siguen estando de moda". El diseñador añade que "ella ha sido una visionaria totalmente" por looks como el del encaje. Como argumenta, "se la criticó muchísimo y ahora es actualidad total enseñar la ropa interior". A esto, añade estilismo como el denim, que también sigue en tendencia.