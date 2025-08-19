Una mujer de barrio rico no cree que cobrar 950 euros sea "un gran problema": "La compra es muy barata"

En este programa de una anterior temporada de El Intermedio, Thais Villas sacaba su micrófono a pasear por un barrio rico y un barrio obrero. ¿Cómo se las apañarían los vecinos de un barrio rico y otro si cobraran 950 euros al mes?

Para empezar, una señora de barrio adinerado aseguraba que este incremento le parecía "mal". "Hay que pagar más a los empleados y entonces tienen que cerrar muchos sitios por la subida salarial", se quejaba. Curiosamente, en el barrio obrero tampoco estaban contentos con esta medida, pero justamente por el motivo opuesto: muchos consideraban insuficiente la cuantía. "Deberían bajárselo ellos y subir un poco a los demás", reivindicaba a los políticos un vecino de este distrito.

"La compra es muy barata comparada a otros países, el transporte público está tirado, puedes irte a comer a cualquier restaurante económico con buen servicio y comida. No veo el gran problema", decía una empresaria, propietaria de tres restaurantes.

Una señora de barrio rico dejaba alucinada a la reportera con su lógica matemática. "¿Con 600 euros cree que un ciudadano se puede arreglar para tener una vida normal respirando sin tener branquias?", preguntaba Thais asombrada tras su respuesta. Tras admitir que se equivocaba, la mujer volvía a tirar de calculadora para decir que con 1.500 euros estaría "tranquila". Con esa cifra, aseguraba, podría "mantener" a su "asistenta".

