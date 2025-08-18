El fuego como arma política: líderes del PP piden más medios mientras su portavoz reconoce que no queda material por desplegar

Los detalles Ester Muñoz ha afirmado que todos los efectivos disponibles están desplegados. Sin embargo, líderes autonómicos del PP dicen que los que les han llegado son insuficientes, y piden más. Mientras, desde el Gobierno, reprochan a los populares su actitud.

Los presidentes autonómicos del PP han expresado su descontento con el Gobierno por la gestión de los incendios. María Guardiola, presidenta de Extremadura, considera que los recursos son "insuficientes", mientras que Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, demanda "más medios". Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León, solicita el refuerzo inmediato del Ejército. Sin embargo, el Ejecutivo asegura que están utilizando todos los medios disponibles, según la ministra Sara Aagesen. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, critica la postura del PP, argumentando que las competencias son autonómicas. Margarita Robles, ministra de Defensa, defiende que se necesitan profesionales cualificados más que más medios.

Los presidentes autonómicos del PP miran al Gobierno con motivo de los incendios. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha criticado que los medios recibidos en su comunidad para sofocar los fuegos son "insuficientes".

"No atiende a lo que pedimos", ha expresado, mientras que el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha pedido "más medios" y ha dicho que quiere pensar que en Ejecutivo no están esperando a que se los pidan. "Necesitamos el refuerzo inmediato del Ejército", ha declarado, por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. De esta forma, en el PP afirman que lo que piden no llega y que lo que llega no es suficiente.

Sin embargo, desde el Ejecutivo defienden que están "dando respuesta a las peticiones con todos los medios disponibles", tal y como ha declarado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, unas palabras que comparte Óscar López, quien ha subrayado que "todos los recursos del Estado están desplegados".

El Gobierno critica la actitud de la oposición

Desde el Gobierno dicen que, por ahora, son cifras que no se pueden ampliar, y critican la actitud de los presidentes autonómicos: "La estrategia del PP es intentar culpar al Gobierno; ese no es el camino porque las competencias residen en las comunidades autónomas", ha manifestado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Mientras, Rueda insiste en que no se trata de delegar o no las competencias al Gobierno, sino de que los recursos son insuficientes. "Si ahora resulta que disponer de más medios depende de una situación administrativa sería para enfadarse y mucho", ha expresado el líder del PP gallego.

Pese a ello, este lunes, la propia portavoz del partido, Ester Muñoz, ha reconocido que "no hay más medios", tras lo que ha reprochado que no se utilicen más efectivos, aunque no sean cuerpos especializados: "Hay muchas capacidades de las Fuerzas Armadas que pueden ayudar", ha defendido.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, considera esta propuesta inadecuada. En una entrevista en 'Cadena Ser', Robles ha señalado que "no se trata de pedir más medios, sino de que haya profesionales cualificados con los medios necesarios". Así, ha subrayado que, salvo la UME, los militares pueden reforzar, pero no combatir directamente el fuego.