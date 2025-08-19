Una vecina de un barrio rico, sobre cenar fuera: "Salgo 8 veces al mes y gasto 100 euros cada vez"

Mientras una mujer de un barrio rico confiesa gastar hasta 800 euros al mes en cenas, otra vecina de barrio obrero critica los restaurantes de lujo: "Cuando sales a cenar te tienes que quedar bien, y ahí las 'cagaditas' no valen para nada".

¿Qué cena la gente de un barrio rico y un barrio pobre de Madrid? ¿cada cuánto salen a comer o cenar fuera? ¿qué presupuesto tienen? En una pasada temporada de El Intermedio,Thais Villas salió a descubrir cuáles eran las diferencias gastronómicas entre los dos

barrios.

Mientras que el presupuesto en el barrio pobre no supera los 30 euros, dos personas, en el barrio rico una mujer confiesa que suele cenar fuera "una vez a la semana": "Gasto 250-300 euros al mes". Por su parte, otra vecina del mismo barrio aseguró comer o cenar unas "ocho veces al mes fuera de casa": "Como no son tantas veces, gasto unos 100 euros cada vez".

Las vecinas del barrio rico comentaron que habían ido en alguna ocasión a algún restaurante con estrella Michelin. Sin embargo, una vecina del barrio pobre afirmó a Thais que "cuando sale a cenar se tiene que quedar bien y ahí las 'cagaditas' no valen para nada".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.