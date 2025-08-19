El polémico discurso de una señora contra la inmigración: "Mis nietos se quedan sin comedor del colegio para dárselo a chorizos"

"Aquí hace falta vivienda y trabajo, y están primero los españoles", defendía una de las participantes de este debate sobre la inmigración que Thais Villas llevaba a las calles de España en esta temporada pasada de El Intermedio.

"Sí, el que se salta la valla y viene a delinquir, que son muchísimos, estoy completamente en contra", destacaba una señora que además, añadía: "España tiene 50 millones de hijos y la mitad están en paro y con hambre". "Si yo les voy a ir dando de comer a los demás y dando subvenciones y demás, mis nietos se quedan sin comedor del colegio y sin ayudas, que me las están quitando a mí para dárselas a chorizos", aseguraba.

Sus palabras indignaron a otra mujer, casada con un inmigrante desde hacía 40 años, presente en esta conversación. "Perdone, ¿y los que vienen en avión y les dan la nacionalidad por 500.000 euros porque se compran un piso?", le planteaba. "Esos están invirtiendo", le respondía. "Mi marido vino de Uruguay sin papeles, estaba formado y quería trabajar, pero no le hacían contrato porque no tenía papeles y no tenía papeles porque no le hacían contrato", contestaba ella.

"Aquí hace falta vivienda y trabajo, y están primero los españoles", defendía otra participante en el debate. "No se le puede dar pagas a todo el mundo. Tengamos un poco de concienciación para el propio español", pedía. "Cuando se necesita para cuidar a un anciano un emigrante sin papeles y le pagamos menos, entonces, todo muy bien", se quejaba la señora.

