VÍDEO | Maya Pixelskaya, al ver la tranquilidad con la que huyen los ladrones del Louvre: "No descartemos que uno sea Puigdemont"

En las imágenes se puede ver como los ladrones huyen del museo con parsimonia subidos en una motocicleta sin que nadie impida su huida. El vídeo ha llamado la atención de los zapeadores.

Se han publicado nuevas imágenes del robo que se produjo hace unos días en el Museo del Louvre. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, se ha publicado un vídeo en el que se ve a los presuntos ladrones fugándose del lugar del crimen. "Parece que están en el Primark, bajando por la escalera", comenta Quique Peinado.

"Viendo la naturalidad con la que huyen estas personas, no descartemos que uno de los encapuchados sea Puigdemont", afirma Maya Pixelskaya. "Bajan más tranquilos que yo cuando bajo en el ascensor y llego cinco minutos tarde", añade Nacho García.

Las dudas sobre el mismo siguen dando que hablar. Por ejemplo, una televisión francesa ha recurrido a la Inteligencia Artificial para hacer un montaje del robo. Así, en las imágenes se pueden ver a los cacos abriendo la ventana con una radial o llevándose el botín. "Los franceses han optado por la versión gratuita", señala Nacho, "qué cosa más triste".

"Los ladrones podrán robar las joyas del Louvre, pero no podrán robarnos el sentido del humor", comenta Isabel Forner. La zapeadora muestra, entonces, varios memes que han sido creados con IA en los que los cuadros del museo lo están defendiendo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.