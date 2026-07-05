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'Street Talent'

El impresionante talento de un chico que sabe "sumar muy rápido": "Trabajaba en una tienda de ropa y daba muy bien el cambio"

El Intermedio sale por última vez esta temporada a la calle para descubrir a los españoles más talentosos, como un chico que suma muy rápido o una joven que imita todo tipo de acentos.

El Intermedio sale por última vez esta temporada a la calle para descubrir a los españoles más talentosos, como un chico que suma muy rápido o una joven que imita todo tipo de acentos.

El último 'Street Talent' de la temporada de El Intermedio sale a la calle para buscar los talentos más extraordinarios de los españoles.

Entre ellos, un chico que asegura que sabe "sumar muy rápido", aunque reconoce que restar no es lo suyo: "Yo siempre positivo", afirma.

El joven además hace una demostración en directo en la que no falla ni una sola de las cuentas que le plantea la reportera de El Intermedio. Asegura que este talento le sirvió el tiempo que estuvo trabajando en una tienda de ropa: "Daba muy bien el cambio".

Otra joven despliega su habilidad imitando acentos, como el argentino o el mexicano y un chico se exhibe haciendo acrobacias con un balón de fútbol ¡en chanclas!

Una chica imita voces de niños, un joven es superflexible y Juanmi Serrano nos muestra su talento para la canción.

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