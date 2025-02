Salva Reina, Goya a mejor actor de reparto, sobre su premio: "Las muestras de cariño están siendo abrumadoras"

El actor Salva Reina, antiguo colaborador de Zapeando, se ha alzado con el Goya a mejor actor de reparto. El actor ha conectado con el programa para contar, de primera mano, como vivió la gala y, en especial, su victoria. Reina afirma que para él fue una sorpresa conseguir el premio.

Cristina Pedroche cuenta que el actor explicó que cuando anunciaron su nominación estuvo dos días llorando. "Después de ganarlo, ¿en qué momento has parado?", pregunta la zapeadora. "Estoy recibiendo muchos mensajes y, claro, unos son de esa misma noche y... acabo de llorar ahora con uno de un amigo mío", cuenta el Salva, "las muestras de cariño están siendo abrumadoras".

Reina agradeció su premio con un sentido discurso pero Quique Peinado le afea no haberse acordado de Zapeando. Salva se excusa diciendo que se lo dedicó "a sus amigos y amigas... os incluí ahí. Son los nervios, perdonadme". Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue el Goya internacional a Richard Gere. El actor estaba sentado en primera fila y esto hizo que fuera testigo de un pequeño tropezón del actor estadounidense. "Este hombre es para enamorarse de él... solo con ese tropezón me hubiera ido con él", añade, "me sentí un poco 'Pretty Woman'".

El actor, además, a pesar de su éxito como actor continúa con sus monólogos. Como explica, esta semana tiene dos actuaciones. "Llévate el Goya y lo subes al escenario", le recomienda Dani Mateo, "si a la gente algo no le hace gracia que le sepa mal no reír".