Este viernes se celebra la gran final de El Desafío y, por eso, el jueves acudieron a El Hormiguero sus cuatro finalistas: Mariló Montero, Rosa López, Laura Escanes y Ana Guerra, donde desvelaron algunos secretos del programa.

"¿Cuál diríais que fue la táctica de Rosa López para batir el récord del programa en la prueba de apnea, que aguantó más de cuatro minutos y medio debajo del agua?", pone a prueba Quique Peinado los conocimientos de sus compis de Zapeando, a los que muestra el vídeo de El Hormiguero en el que lo confiesa ante Pablo Motos, que alucina.

"Es un secreto" hasta ese momento. Tanto, que Mariló Montero tuvo que pedirle permiso para que no se enfadara: "Me gritó desde la grada que me hiciera pipí para aguantar más". En el vídeo principal de la noticia puedes escuchar la razón por la que Rosa López cree que se aguanta más bajo el agua site haces pipí: "La sensación es como cuando te corres", dijo la cantante entre risas.