Alberto Rey analiza la última película de Isabel Coixet: "Son realmente tres películas, y una va sobre croquetas"

Como cada viernes, nuestro experto en cine, Alberto Rey, nos desvela y desgrana algunos de los últimos estrenos de la cartelera. Hoy toca la última película de Isabel Coixet, la número 16 que dirige, 'Tres adioses'. Es una coproducción italo-española, basada en el libro de Michela Murgia y protagonizada por Alba Rohrwacher y Elio Germano.

Tal como relata María Gómez, la película cuenta la separación de una pareja, tras lo que parecía una discusión sin importancia. Él es un chef prometedor que se refugia en sus fogones y ella se da cuenta de que ha perdido el apetito... Sin embargo, para Rey esta son tres películas en una.

"Una va sobre la separación de una pareja, otra sobre buscarle sentido a la vida y una tercera película va sobre croquetas. Y a mí, la que más me gusta es la tercera", confiesa Rey, sin entrar demasiado en la propuesta de esta película y asegurando que Isabel Coixet es una autora que siempre le ha interesado.

"Como siempre, no tengo corazón, ni el cine que apela a los sentimientos desatados, me suele dejar un poquito frío", admite nuestro experto en cine, aunque "sale, en la película, una Roma preciosa y la protagonista, Alba Rohrwacher, es una de mis actrices favoritas". Y aunque salgan croquetas, bromea Rey, "no puedo odiar una película sobre croquetas. Va contra mis principios, contra mi religión. Yo soy croquetácrata, croquetista, croqueta sexual... Todo", admite Rey.

En el vídeo podemos ver al completo su análisis, así como los comentarios, como siempre divertidos, de nuestros zapeadores.

