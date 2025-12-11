Cristina Pedroche y Alberto Chicote, preparados para las Campanadas de Atresmedia, alcanzan una década despidiendo el año juntos

Atresmedia despide el año con una retransmisión simultánea en Antena 3, laSexta y atresplayer con Cristina Pedroche y Alberto Chicote celebrando una década liderando las Campanadas con "ilusión renovada" y el "enorme privilegio" de acompañar a tantas familias en Nochevieja.

Atresmedia lo tiene todo listo para el mayor evento televisivo del año: las Campanadas de Nochevieja, que por primera vez se emitirán conjuntamente en Antena 3, laSexta y atresplayer. Atresmedia se prepara así para una cita única, que contará con Cristina Pedroche y Alberto Chicote al frente, un año más.

El grupo de comunicación despedirá el año y dará la bienvenida al 2026 con una producción de gran formato que destacará por su realización, su despliegue técnico y su carácter multicanal.

Cristina Pedroche y Alberto Chicotealcanzarán su décimo año consecutivos presentando las Campanadas juntos y lo hacen plenamente consolidados en la pareja más icónica de la Nochevieja televisiva. Ambos están dispuestos a acompañar a los espectadores en este momento único y tan especial, y lo harán sorprendiendo de nuevo con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales.

Cristina Pedroche, ante este momento tan especial, asegura: "Para mí es un honor inmenso que vuelvan a elegirme para presentar las Campanadas. Este año cumplo doce retransmisiones y lo siento como un ciclo perfecto, como una vuelta completa al reloj de esta noche tan especial. Doce años... uno por cada campanada, por cada uva, por cada deseo que compartimos con millones de personas".

Por su parte, Alberto Chicote se muestra también muy ilusionado con repetir en esta retransmisión de Atresmedia:"Este año lo afronto con la misma ilusión del primero. Tener la oportunidad de compartir este momento y por duodécima vez, es un auténtico privilegio. Para mí, es un privilegio que Atresmedia siga confiando tanto en mi como en Cristina para este momento de entrada del año, en el que todo el mundo lo vive con tanta ilusión y está pendiente del reloj de la Puerta del Sol. Es absolutamente mágico y muy especial, además que este año será retransmitido en Antena 3, laSexta y atresplayer, y así todas las personas desde cualquier parte del mundo pueden disfrutar de la salida y entrada del año en nuestra compañía".

Una ilusión que Cristina Pedroche también comparte, en la que será su duodécima retransmisión consecutiva: "Sigo viviendo este momento con la misma emoción y responsabilidad de siempre. Al final, es el último programa del año, la última retransmisión, una noche mágica en la que todo un país se reúne frente a la televisión, quiero que todo salga perfecto y estar a la altura de esa magia".

El chef confiesa que este día tan especial "lo afronto con la inquietud de que llegue el momento tan esperado de desear Feliz Año Nuevo. Es verdad que no tenemos rituales, sino cuando llegamos al set con todo el equipo, terminamos de comentar algunos apuntes y enseguida llega el momento del REC y a disfrutar con todas las personas que nos están viendo. Es un momento muy especial y, como digo, lo afronto con muchísima ilusión".

Y la presentadora de televisión se muestra convencida del "enorme privilegio" que está siendo acompañar a tantas familias en Nochevieja y da pinceladas de lo que los espectadores verán este 31 de diciembre: "Aunque cierro esta 'vuelta de reloj', siento también una ilusión renovada. Para mí, este será un año grande. Muy grande. Y que cada uno lo interprete como quiera."

Santiago Segura, invitado especial en las Campanadas de Atresmedia

Este año, la retransmisión de las Campanadas de Atresmedia contará con muchas sorpresas y novedades, y la primera de estas en ser desvelada es que Cristina Pedroche y Alberto Chicote no estarán solos en Puerta del Sol, los acompañará un invitado muy especial: Santiago Segura. El reconocido actor y cineasta, responsable de algunos de los títulos más taquilleros del cine español, estará presente en la retransmisión. Segura tiene mucho que contar y lo desvelará el propio 31 de diciembre en directo.

Liderazgo entre espectadores y anunciantes

Atresmedia se prepara así para una cita televisiva única que se convierte en un hito dentro de la programación navideña del grupo. La señal de estas Campanadas será emitida simultáneamente por Antena 3, laSexta y atresplayer, garantizando así una cobertura total y accesible para todos los públicos.

Además de su alcance televisivo, el evento se consolida como una oportunidad única para las marcas y anunciantes, que encuentran en las Campanadas de Atresmedia un entorno premium, de máxima visibilidad y prestigio. La retransmisión es uno de los espacios más cotizados del año, gracias a su impacto y al vínculo emocional que genera con los espectadores. Así, Atresmedia se ha convertido en el grupo comercial líder de las Campanadas en los últimos 10 años.

En los últimos años, las Campanadas de Atresmedia se han posicionado como una cita de referencia tanto en términos de audiencia como de notoriedad. Atresmedia ya ha hecho historia en esta histórica cita, siendo la primera cadena privada en liderar con sus Campanadas.

El pasado año, la retransmisión presentada por Pedroche y Chicote creció hasta un 28,1% de cuota de pantalla con más de 4,3 millones de espectadores de media. Durante la emisión de las Campanadas, más de 8,6 millones de espectadores únicos se conectaron. Antena 3 consiguió el minuto más visto de toda la TV en la noche de fin de año con un 35,1% de cuota de pantalla y casi 6 millones de espectadores.

El equipo de Atresmedia trabaja ya en los preparativos de una noche que promete emociones, sorpresas y una factura visual de primer nivel. La producción contará con un amplio despliegue técnico y humano para garantizar la gran retransmisión que pone el broche al año 2025.

