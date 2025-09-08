De Ricky Martin a Conan Gray: Zapeando repasa los looks más llamativos de los MTV Video Music Awards

Como es habitual, muchos artistas despliegan sus mejores galas para acudir a las entregas de premios. No te pierdas los outfits más destacados de los VMAs 2025.

Este domingo Nueva York ha acogido los MTV Video Music Awards 2025. En esta gala se encontraron alguno de los artistas de referencia de la música, desde Lady Gaga hasta Ariana Grande o Mariah Carey. Y, como es habitual en este tipo de eventos, muchos asistentes deslumbraron con sus looks.

Ricky Martin posaba con una camisa abierta que dejaba al descubierto su pecho. Algo por lo que también apostaba Lenny Kravitz, que, en su caso, llevaba una americana sin nada debajo. "Nos recuerda que, por mucho que nos apuntemos al gimnasio, no vamos a llegar así a los 61 años", comenta Quique Peinado.

Otro de los momentos más comentados de la alfombra roja fue el protagonizado por Doja Cat. La cantante, además de lucir un llamativo look, decidía sacar su pintalabios para, después. comérselo. "Tiene tanta clase que no se mancha ni los dientes", añade Quique.

Aunque, como señala el zapeador, el look más llamativo fue el del cantante Conan Gray. "No se sabe muy bien si se va a enrolar en el Juan Sebastián Elcano o se va a arrancar a bailar el can can", indica Peinado, "es un look peculiar".