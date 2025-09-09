Wyoming responde a la carta de Maribel Vilaplana: "Si se le vuelve a alargar una sobremesa, actúe como una buena periodista"

Wyoming responde vía carta al comunicado de Maribel Vilaplana relatando su comida con Mazón el día de la DANA. En este vídeo asegura que, de haberlo hecho hace 10 meses "nos habría ahorrado el bochorno de tantas versiones contradictorias".

Carlos Mazón evita responder a la carta abierta publicada por Maribel Vilaplana el pasado viernes que desmiente su versión de lo que pasó el día de la DANA de Valencia. En ella, la periodista también admitía que, después de la comida y ante la magnitud de lo que estaba pasando, le pidió al president que su nombre no trascendiera.

Como Wyoming considera que toda carta, "aunque llegue tarde", merece una respuesta, decide contestar a la periodista en el vídeo sobre estas líneas.

En esta misiva, el presentador de El Intermedio le recomienda usar un servicio postal "y no una paloma mensajera", pues considera que "es lo único que explica que llegue con 10 meses de retraso".

Sobre su decisión de mantener su anonimato, según ella para "no avivar el circo mediático", Wyoming escribe que "parece que lo que realmente quería era protegerse a sí misma". Una pena, pues considera que si hubiera desvelado la verdad "nos habría ahorrado el bochorno de tantas versiones contradictorias".

En el caso de que se le vuelva a "alargar una sobremesa", Wyoming le recomienda a Vilaplana que "actúe como una buena periodista": "Contando la verdad desde el primer momento".