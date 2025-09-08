Joan Manuel Serrat recuerda sus grandes giras con Sabina o Miguel Ríos: "Nos hemos visto en calzoncillos muchas veces"

Thais Villas repasa junto a Joan Manuel Serrat la vida y obra de este mito viviente de la música española en este vídeo, donde asegura que echa de menos aquellas giras en las que, mientras otros piensan en volver, él pensaba en ir.

Esta temporada El Intermedio cumple 20 años y Thais Villas ha pedido consejo a todo un experto en lo de ir contando de dos décadas en dos décadas: Joan Manuel Serrat, que en el vídeo sobre estas líneas asegura que, aunque tiene sus "dolores y achaques", "sin ellos no podría vivir".

Serrat afirma que a su 'yo' de 20 años le diría "no te distraigas", pues explica que a veces ha dejado pasar "cuestiones que podrían haberme satisfecho" por "mariposas que volaban".

"Tenemos muy poco tiempo para darle mejor sentido a lo que estamos haciendo en esta vida que es muy corta", sostiene el músico, que ve un "milagro" que los jóvenes de hoy en día conozcan sus canciones, algo que, según él, "no es un logro mío, sino de los padres".

Serrat admite que echa de menos aquellas grandes giras que hacía, aunque "lo supero". En este sentido, asegura no entender a los artistas que emprenden una gira pensando en volver, pues en su caso "pensaba en ir. El camino era la gira".

El cantante destaca el nivel de amistad que ha llegado a alcanzar con compañeros de gira como Miguel Ríos, Sabina, Ana Belén o Víctor Manuel: "Hemos hecho vacaciones juntos, nos hemos visto en calzoncillos muchas veces", señala, poniendo en valor el afecto dentro de un negocio, el de la música, que califica de "tiránico" y "lleno de trampas".