El 'rey Juan Carlos I' explica el verdadero motivo de su demanda a Revilla: "Tengo tarifa plana con 'Legalitas'"

El 'rey Juan Carlos I', imitado por Nacho García, ha llamado en directo al plató de Zapeando, donde ha explicado en tono de parodia y 'exclusiva' el motivo detrás de su demanda a Miguel Ángel Revilla y la que supuestamente prepara contra Corinna Larsen.

"¡Hola! Buenos días, Wyoming, ¿qué tal? Buenos días, españoles. Te llamo para explicar lo de las demandas. Es que tengo tarifa plana con 'Legalitas', y si no la uso parece que estoy tirando el dinero", explicaba entre bromas el "rey emérito".

Tirando de su 'cobertura legal', el monarca ficticio ha anunciado que también piensa demandar a los zapeadores. "¡Pedroche! ¡Demandada! Por dejar que tu hija se cague sola. ¡Quique Peinado, a tomar por saco! Dani Mateo, al trullo te vas a ir", soltaba entre carcajadas.

Pero no todos se han salvado… o más bien, no todos han sido incluidos en su lista de 'demandados'. "Todos menos a Isabel Forner, porque me gusta para mi soledad. Me recuerda a una compañera de piso que tuve... Sofía se llamaba", remataba con humor.