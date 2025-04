Cristina Pedroche celebra en Zapeando la primera caca de su hija en el orinal: "Lo mismo me hago un anillo"

Hoy, 9 de abril de 2025, es un día muy especial para Cristina Pedroche. La zapeandora ha anunciado con orgullo que su hija ha usado el orinal por primera vez.

"Todavía lo estoy asimilando. Os reís, pero es una cosa importante", comentaba entre risas. "Me ha mandado mi madre una foto del orinal de mi hija con un trozo de caca dentro y me ha puesto: '¡Su primera caca!'", añadía emocionada.

Pedroche ha explicado que, aunque su hija aún no ha cumplido los 21 meses, ya ha empezado a controlar los esfínteres, algo que para ella supone todo un logro: "¡Su primera caca en el orinal! O sea, que mi hija es muy pequeña, que todavía no tiene ni 21 meses, que es un hito para ella controlar los esfínteres de esa manera y decirte 'caca', y tú la pongas y que ella haga caca", contaba con entusiasmo.

También ha confesado que la emoción la ha desbordado al recibir la imagen de ese momento tan íntimo: "Me he tenido que ir al baño a llorar porque he dicho: 'De verdad, tiene que ser justamente hoy que estoy aquí'". Y para rematar la anécdota, ha revelado una divertida y original idea que le surgió al ver la foto: "Lo mismo me hago un anillo o algo… Estoy deseando llegar a casa para ver la caca".