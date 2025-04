El rey Juan Carlos prepara ahora una demanda contra su expareja Corinna

Juan Carlos I está preparando una nueva demanda contra Corinna Larsen, su antigua pareja, según informa la periodista Pilar Eyre en 'Lecturas'. Esta acción legal sigue a la demanda contra Miguel Ángel Revilla por "expresiones injuriosas", en la que el monarca reclama una indemnización de 50.000 euros. Sin embargo, la defensa del emérito en España señala que no está involucrada en la querella contra Larsen, que, según 'El Periódico', se habría presentado en Suiza. Anteriormente, Corinna denunció a Juan Carlos I por acoso, pero la justicia británica desestimó el caso por falta de competencia, sugiriendo que debería haberse presentado en España.

Juan Carlos I prepara una nueva demanda, esta vez dirigida contra la que fuera su pareja, Corinna Larsen. Así lo avanza la periodista Pilar Eyre este miércoles en la revista 'Lecturas', después de que la abogada del rey emérito anunciara una demanda contra el Miguel Ángel Revilla por "expresiones injuriosas y difamantes". Ahora, el monarca estaría preparando acciones legales similares también contra la empresaria alemana.

La defensa del emérito en España, sin embargo, ha trasladado que no tiene nada que ver con esta nueva querella, que, según 'El Periódico', se habría presentado en Suiza. De momento, en España no se ha presentado ninguna más aparte de la de Revilla

La semana pasada, conocimos que el monarca había fichado a la misma abogada que defiende al novio de Isabel Díaz Ayuso para demandar al expresidente cántabro, a quien pide una indemnización de 50.000 euros -su defensa dice que se destinaría a una organización benéfica- por declaraciones realizadas en mayo de 2022 y enero de 2025. El expolítico, sin embargo, no se retracta y está dispuesto a defenderse.

Según escribe ahora Eyre, el emérito ha elegido demandar a Revilla y no a Bárbara Rey, que ha hablado públicamente de la relación que mantuvieron, porque teme que la vedette saque "la metralleta". Del mismo modo, no se arriesga a iniciar acciones legales contra periodistas porque sabe que hay pruebas de lo que dicen y no se atreve a exponerse a eso.

Corinna y el rey

Periodistas especializados relataban hace menos de un año en laSexta Columna cómo se conocieron Juan Carlos I y Corinna Larsen, a través del duque de Westminster, cuando él todavía era jefe del Estado. Para el año 2006, su relación estaba consolidada y el rey, según la empresaria, llegó a pedirle matrimonio hasta en tres ocasiones.

Hace unos años, sin embargo, Corinna denunció al emérito y le reclamó 126 millones de libras por acosarla durante años, después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido. Finalmente, sin embargo, la justicia británica concluyó que no tenía competencia para juzgar a Juan Carlos I, al entender que la demanda tendría que haberse planteado en España.