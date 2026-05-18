Desde pescados a frutos secos: Boticaria García desvela qué alimentos pueden ayudar a evitar la caída del pelo, en vídeo

La farmacéutica señala que, además de tomar medicación para la caída del pelo, también se puede mejorar a través de la dieta consumiendo determinados alimentos. Descúbrelos en el vídeo principal.

Mucha gente sufre la caída del pelo y buscan numerosos remedios para evitarlo. Pero ¿sabías que hay alimentos que pueden ayudar a frenar la caída? Boticaria García comparte en Zapeando qué debemos comer para evitarlo.

La farmacéutica expone que "tener pelazo también es un artículo de lujo". "Si te falta energía o te faltan materiales el cuerpo corta el suministro al folículo y se lo da a tu corazón", añade, "el corazón va antes que el flequillo". Boticaria expone que se debe incorporar a la dieta alimentos y, si es necesario, suplementos, "que ayuden a que lleguen los nutrientes a los folículos capilares".

En cuanto a los alimentos, Boticaria indica que se deben buscar alimentos que tengan aminoácidos azufrados: la cistina y la metionina. Estos se pueden encontrar en los huevos, especialmente en la yema, en aves, en pescados, las semillas de sésamo, legumbres, que deben combinarse con cereales.

Boticaria expone que también es recomendable tomar alimentos ricos en hierro hemo, el de mejor absorción, que se encuentra en almejas, berberechos, carnes rojas y el hígado. Para obtener hierro de los vegetales, recomienda tomar espinacas.

Isabel Forner, por su parte, quiere saber si el zinc y la biotina también pueden ayudar. La farmacéutica señala que se puede encontrar zinc en las ostras, en las pipas de calabaza o en el chocolate negro de, mínimo, un 85%. En cuanto a la biotina, está en la yema de huevo o los frutos secos.

La farmacéutica también indica la necesidad de comer alimentos ricos en cobre, al que define como "un maquillador". Este se encuentra en los mariscos, los frutos secos, las legumbres o el chocolate negro de más del 85%.

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