El veterinario Víctor Algra vuelve a Zapeando para resolver las dudas veterinarias de los espectadores. En esta ocasión, la consulta procede de alguien muy especial: la cantante Ana Guerra. La joven tiene un perrito llamado Dumbo que tiene un 'sonoro' problema.

"Es un perro que ronca un montón y no sé exactamente por qué", expone Guerra. "He ido un montón de veces al veterinario, le he dado unos sobres porque parecía que tenía la laringe irritada, tiene estornudos inversos...", plantea la cantante.

Víctor destaca, inicialmente, que Ana ha ido al veterinario con Dumbo, algo muy importante. Algra indica que, por ejemplo, las causas pueden ser anatómicas o posturales, ya que, al igual que las personas, al dormir se relaja la musculatura y, en determinadas posturas, se estrechan las vías respiratorias y se pueden producir ronquidos. Los animales que tienen sobrepeso también pueden tener más tendencia a roncar.

Más allá de estas causas, el veterinario expone otras que puedan estrechar las vías respiratorias como la rinitis, los mocos, la inflamación, cuerpos extraños, una espiga, pólipos, etc. "En líneas generales, es una cosa que sucede, no tiene más síntomas y ha ido a un veterinario, que ha indicado que no existe una patología de base, puede ser molesto pero no nos tenemos que preocupar tanto", concluye Víctor.