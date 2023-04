Acaba de conocerse que 'Los vigilantes de la playa' tendrá un reboot en forma de serie que ya se está produciendo. Y quién mejor para recordar este clásico y repasar la vida de una de sus protagonistas, Pamela Anderson, que Alberto Rey: "Tras la serie su declive fue potente", les explica, ya que "estaba marcada".

A esto se suma "el circo de vida que llevaba" al que no ayudaba nada la prensa, además del vídeo robado con uno de sus maridos y sus cinco matrimonios. "En el documental lo explican super bien", comenta el experto, ya que está basado en sus diarios y lo están produciendo sus propios hijos. En él ella reconoce que "el personaje la superó, se la comió por completo y, como no había ninguna expectativa porque ella era la definición pura de 'rubia tonta', no tenía nada que perder y eso hizo que actuara en series interpretándose a sí misma". "Entendió que con ese nivel de fama era lo que tenía que hacer", explica.

Según comenta Alberto Rey en Zapeando, Pamela Anderson ahora vive "tranquilísima en su isla, con sus perretes, cuidando de su madre y casada con un señor que fue a arreglarle algo a casa".