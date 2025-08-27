Ahora

¿Qué le ha pasado a Blas Cantó? El artista explica su accidente doméstico en Zapeando

El colaborador de Zapeando ha sufrido un aparatoso accidente mientras hacía "chapuzas" en casa. Cantó ha tenido que se operado de su tendón de aquiles y le espera una larga recuperación.

Blas Cantó ha sufrido un aparatoso accidente doméstico que ha provocado, entre otras cosas, que tenga que se operado. Como ha contado en Zapeando, el cantante no recomienda "hacer chapuzas en casa" y, como añade, "en chanclas".

El artista explica que se cortó el tendón de aquiles y tuvo que ser operado ya que, como indica, "estaba a tendón abierto". El cantante lleva la pierna vendada para facilitar su curación, pero afronta su accidente con mucha positividad.

"Blas se cortó", comenta Iñaki Urrutia. "Mandádle mensajes de ánimo", pide Miki Nadal. Cantó no ha dudado en compartir en sus redes sociales varias imágenes de su ingreso hospitalario en las que comunica que la operación fue muy bien y que le espera una larga recuperación.

