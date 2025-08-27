Así define Isabel Forner su manera de cantar: "Soy alguien que se acaba de despertar de resaca"

La zapeadora no ha aceptado la sugerencia de María Gómez y ha decidido no cantar en directo. "Hago muchas cosas bien, pero es de humilde reconocer qué cosas hace mal", se ha justificado.

En 'Y ahora Sonsoles' han querido felicitar a Amaia Montero por su cumpleaños cantando una de las canciones que la artista cantó con La Oreja de Van Gogh: 'Pop'. La encargada de cantarlo ha sido Pepa Romero que, como se puede ver en las imágenes, lo hace muy bien.

María Gómez, al ver a la periodista hacerlo, ha pedido cantar la misma canción ya que, como confiesa, quiere participar en 'Tu cara me suena'. Gómez se pone frente a la mesa y afirma "Lolita, Llacer, todos, escuchádme".

"En tono, eh, en tono", le dice Miki Nadal, cuando termina. "Mery, has estado estupenda", sentencia Isabel Forner. "Sobre todo, Tinet, me lo preparo y lo consigo", afirma Gómez, dirigiéndose directamente al director general de la productora del formato de Antena 3.

Gómez sugiere que Isabel también cante la canción, pero esta se niega en rotundo. "Hago muchas cosas bien, pero es de humilde reconocer qué cosas hace mal", expone la zapeadora. A pesar de ello, afirma que imita muy bien a Joaquín Sabina. "Soy alguien que se acaba de despertar de resaca y ha bebido y fumado mucho", concluye.