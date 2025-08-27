Blas Cantó repasa la carrera de Georgie Dann, el rey de la canción del verano

El artista francés se enamoró de nuestro país en 1965, tras su participación en el Festival del Mediterráneo. Desde entonces, el artista se hizo popular gracias a sus divertidas, y pícaras, canciones veraniegas.

Blas Cantó vuelve a Zapeando para hablar sobre curiosidades sobre las canciones del verano y, en esta sección no podía faltar el rey de este género: Georgie Dann. "Puede que haya hasta extraterrestres que hayan bailado su música", afirma Isabel Forner.

Zapeando ha querido homenajear al artista convirtiendo a Miki Nadal en Georgie Dann. Cantó explica que el artista nació en París pero se enamoró de España en 1965, cuando participó en el Festival del Mediterráneo en Barcelona.

Su primer gran éxito fue 'Casatschok', que publicó en 1969. "Un temazo 'Casatschok'", afirma Miki. "Georgie no fue solo pionero de la canción del verano, fue pionero en usar bailarinas", añade Cantó. El artista francés, además, también era un experto clarinetista.

Blas cuenta que Dann afirmaba que, si no hubiera triunfado en la música, "le hubiera encantado ser nadador profesional". "Menos mal que no le dio por la natación, nos hubiéramos perdido grandes versos como 'está el menú del día, conejo a la francesa, pechuga a la española y almejas a la inglesa'", comenta Iñaki Urrutia. "Es cierto que la mayoría de letras de Georgie Dann iban, casi siempre, con un doble sentido picantón", explica Blas, "aunque él lo negaba".