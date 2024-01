El veterinario Víctor Algra ha hablado en Zapeando sobre las zoonosis, un grupo de enfermedades que son transmitidas de los animales a los humanos. Una de las más conocidas es la rabia, "una de las zoonosis más importantes", como indica el veterinario. La rabia mata cerca de 60.000 personas en el mundo aunque, por suerte, en nuestro país esta enfermedad está erradicada.

Esto hace que mucha gente se cuestione por qué es necesario vacunar a nuestros animales contra esta enfermedad. "Que no la haya hoy no significa que no la pueda haber mañana", argumenta el experto. "Es imposible poner puertas al mar a las enfermedades y algunos casos se pueden colar", añade.

En España, a día de hoy, no se dan contagios debido a que se vacunan a los animales. "Es lo más importante, hay que tener una población inmunizada, sobre todo los perros", argumenta el veterinario. Además de los canes, existen otros animales que pueden infectarse de esta enfermedad como son gatos, hurones, caballos u ovejas. Conoce más sobre esta enfermedad en el vídeo principal.