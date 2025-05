¿Qué debemos hacer si un niño se atraganta? Lucia Galán explica cómo debemos actuar

Lucía Galán visita Zapeando para mostrar qué debemos hacer cuando un niño se atraganta. Este momento produce una gran angustia, por ello enseña, de manera práctica, cómo actuar. La pediatra expone que esta actuación es diferente en función de la edad del niño.

Si el niño es mayor de un año, el primer paso es pedir al pequeño que tosa. Si la tos es efectiva, esta ayudará a expulsar el objeto. Si es inefectiva, es decir, no conseguirá cumplir esa función y es el momento en el que debemos actuar. El primer paso es llamar a emergencias. Mientras, se debe inclinar al niño ligeramente y se le dan cinco golpe contundentes entre las dos escápulas. Si se puede observar el objeto en la boca, se debe hacer un barrido con la maniobra de gancho con el dedo para extraerlo. "Si no lo vemos, no metamos el dedo", advierte.

Si no se ve el objeto, se debe realizar la maniobra de Heimlich. "Nos debemos poner a su altura y lo abrazamos", indica la pediatra. Después, se cierra el puño, se agarra con la otra mano y se coloca en la boca del estómago del pequeño. Después, "hacemos cinco compresiones bruscas hacia arriba en forma de 'j'", indica Lucía. Si el objeto está en la boca, se repite la maniobra de barrido, sino, se deben repetir los golpes en las escápulas y la maniobra de Heimlich hasta que el objeto salga.

En niños menores de un año, de nuevo, después de llamar a emergencias, se debe intentar que tosa pero si esta tos es inefectiva se debe actuar. "Nos sentamos y cogemos al bebé, boca abajo, con la cabeza más inclinada que el resto del cuerpo", explica la pediatra. Después, se le dan cinco golpes entre las escápulas.

Si el niño es muy pequeño se debe presionar con la mano. Si el objeto está en la boca, se hace un barrido con el dedo. Si no está, se deben realizar cinco compresiones torácicas. "En los bebés no se pueden dar compresiones abdominales", avisa. Estas compresiones se deben hacer "entre las dos mamilas en la línea media", indica. De nuevo, se observa la boca y, si no está el objeto, se repiten, de nuevo, los golpes entre las escápulas.