Un hombre se disponía a acudir al cumpleaños de su sobrino pero, durante su viaje, sufrió un pequeño percance: le habían abierto el coche y le habían robado. Pero lo más llamativo del suceso es que el hombre lo cuenta al llegar a la fiesta de su sobrino mientras va vestido de Minion, quizá para darle una sorpresa al pequeño.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, en plena el fiesta el 'Minion' comienza a relatar el suceso que ha vivido sin quitarse el traje. Como explica, encontró la ventanilla bajada de su coche y, además, la cerradura "reventada". En el interior del vehículo estaba todo revuelto y que le habían robado la rueda de repuesto.

"No puede ser, no se puede vivir así en este país, basta de inseguridad", se lamenta. "Lo peor es cuando volvió con el coche robado y lo vio Gru", añade Mónica Cruz. "Ya me sabe mal pero no puede ser más gracioso ver a una persona enfadada dentro de un disfraz de Minion", concluye Dani Mateo.