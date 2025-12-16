VÍDEO | Nacho García, tras el temporal en Brasil: "Deberían llamarlo ciclón Almeida porque no deja ningún árbol en pie"

El fuerte temporal que afecta a São Paulo ha dejado imágenes espectaculares y preocupantes. Las intensas rachas de viento han provocado la caída de numerosos árboles en uno de los parques más conocidos de la ciudad brasileña.

El temporal en São Paulo, Brasil, está dejando imágenes impresionantes, como las registradas en el Parque de Ibirapuera. Allí, las rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora "arrancaron de cuajo" varios árboles del parque, según informa Francisco Cacho.

Este espacio verde puede compararse con el Parque del Retiro de Madrid por su estilo urbano y su importancia para la ciudad. Además, el Parque de Ibirapuera cuenta con 158 hectáreas y es el parque más visitado de toda América del Sur.

Al ver las imágenes del viento llevándose los árboles, Nacho García no pudo evitar bromear y termina diciendo: "¡Madre mía! Deberían llamarlo ciclón Almeida porque no deja ningún árbol en pie".

