Jordi Linares, tras devolver la voz a un paciente de ELA: "Para acabar con estas enfermedades necesitamos la ayuda de la IA"

Andrea Ropero entrevista a Jordi Linares, responsable del equipo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia que ha logrado clonar la voz de Fran, paciente de ELA, gracias a un proyecto público con IA. "Nos llegó a través de la fundación Valgrai, que aglutina a las universidades publicas valencianas", explica Linares, que destaca que la inteligencia artificial "está evolucionando rápidamente y teníamos el reto de ir más allá de lo fonético e intentar de alguna manera ser capaces de coger los ritmos, las pausas, la entonación...".

"Todo esto puede ser un ejemplo de que unos 20 minutos de audio de Whatsapp puede permitir recrearlo y no solo en castellano", detalla Jordi Linares, que explica que la idea es hacerlo a través de una pantalla para poder comunicarse: "Estamos en ello, para conectar sus sistemas oculares, que permiten en estos momentos a muchos enfermos comunicarse".

Y es que, como destaca el experto, "la evolución de la inteligencia artificial es imparable" y "son muy buenas noticias". "Ya se está cumpliendo que grupos de investigación la están usando como ese músculo y herramienta para permitir acabar con la ELA", destaca Linares, que asegura que su sueño es "que no exista el ELA". "Para acabar con estas enfermedades el ser humano necesita la ayuda de la inteligencia artificial", insiste Jordi Linares, que reflexiona en el vídeo principal de esta noticia: "Te das cuenta que más allá de lo funcional o práctico que puedes aportar con tus soluciones, justamente tocas emoción y dignidad".

"De alguna manera la inteligencia artificial, aunque parezca mentira, nos permite conseguir objetivos más humanos y más emotivos", concluye Jordi Linares su entrevista con Andrea Ropero.

Fran Vicó, paciente de ELA, recupera su voz

Andrea Ropero entrevista a Fran Vico, paciente de ELA, que gracias al proyecto público con IA de Jordi Linares y su equipo ha podido volver a comunicarse con su voz. También a sus padres, que un año después de la ley ELA todavía no han recibido las ayudas. Puedes ver su entrevista en este vídeo.