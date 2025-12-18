Cristina Pedroche cree que su vestido va hacer que la gente diga que "está loca"

Cristina Pedroche adelanta en su visita a El Hormiguero que el look de sus duodécimas Campanadas junto a Alberto Chicote será "natural", "mundial" y de "cierre de ciclo": "Si es mi último año, quiero irme con la cabeza bien alta".

Superar el impactante vestido de leche materna de 2024 no parece tarea fácil, pero Cristina Pedroche está decidida a intentarlo. La colaboradora de Zapeando acudió a El Hormiguero, donde Pablo Motos y las hormigas plantearon un test de preguntas rápidas con el objetivo de arrancarle algún detalle sobre el estilismo con el que volverá a sorprender al público en sus duodécimas Campanadas junto a Alberto Chicote.

"Es todo natural, como yo", avanzó entre risas la de Vallecas, dejando volar la imaginación en plató. Una de las hormigas aseguró fantasear con un atuendo similar a "una capa de barro o cerámica que se desquebraja", e incluso con la posibilidad de que la propia Pedroche pudiera romper el vestido en directo. "No está mal tirado, pero no", respondió tajante.

Lo que sí confesó es que se trata de algo "mundial", una palabra que desató las especulaciones de Trancas y Barrancas, que no dudaron en preguntar si "hacía referencia al tamaño".

Sobre la reacción que espera provocar, Pedroche fue clara,"Creo que cuando la gente lo vea va a pensar: 'Está loca, ¿cómo se atreve a hacer esto?'". Añadiendo, fiel a su carácter desafiante: "Soy una persona que cuando me dicen que no me atrevo, lo hago. Y dos veces".

Pablo Motos también quiso saber si el vestido "podría guardarse en el armario y durar al menos un año o si se degradaría con el tiempo". Una cuestión a la que la presentadora prefirió no responder directamente, aunque dejó una reflexión clave: "El vestido no aguantará un año porque es el cierre del ciclo, no hay más que esto".

Consciente de que estas podrían ser sus últimas Campanadas, Pedroche definió el momento como su particular "mascletà": "Es mi cierre por si acaso no vuelvo a hacerlo. Si es mi último año, quiero irme con la cabeza bien alta".

