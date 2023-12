Es una de las mayores incógnitas del año, el 'look' con el que nos sorprenderá Cristina Pedroche este año en las Campanadas. Así que Dani Mateo trata de sonsacarle algo de información, ante lo que la zapeadora apunta que en su Instagram va "soltando cositas, que la gente no se fija, pero hay muchas cosas ocultas".

"¿Será rojo, como dijo el Maestro Joao?", le pregunta el presentador. "Él dijo que llevaría algo rojo con otro color", dice Pedroche, pero este comenta que "estaba hablando de las bragas, eso no vale", aunque la de Vallecas aclara: "Si bragas casi nunca llevo".

"Es un color que no me he puesto nunca, el vestido está ya terminado, me lo he probado y mi hija lo ha visto y le llama mucho la atención", revela, ante lo que Dani Mateo espeta: "¿Vas de Luli Pampín?". "Colorinchi o brillos...", desliza.

María Gómez propone que como la niña aún no habla, podrían secuestrar a Dabiz o a Miki en caso de que lo hayan visto y hacerles un tercer grado, pero Pedroche asegura que ambos lo verán la semana que viene. Además, cuenta que este año su vestido es de una diseñadora y Mateo no puede evitar hacerle una pregunta: "¿Cuánto te pagan?". Puedes ver la respuesta de la presentadora en el vídeo principal de la noticia.