Francia convive estos días con una plaga de chinches, pero el problema está, sobre todo, en París, que "ya no es la ciudad del amor, la llaman la ciudad del picor", bromea Quique Peinado. Este asunto se ha convertido en lo más comentado entre la población, pues hay numerosos vídeos de gente que ha visto a estos insectos en sus casas, en cines, en el transporte público y hasta en hospitales.

Esto se ha convertido en un problema de salud pública en el país del que se han hecho eco los medios de comunicación, ya que la capital será sede de los Juegos Olímpicos en menos de un año. "Dicen que hasta se ha visto a la Mona Lisa rascarse un poco", comenta entre risas Dani Mateo.

Laura Guzmán, periodista y residente en Francia, reconoce que ha tenido momentos de psicosis con este suceso, aunque asegura que no ha llegado a ver chinches. Esta explica que existe una página web gubernamental donde explican medidas preventivas y de actuación en caso de encontrarlas pero indica que "son soluciones que no me van a aportar gran cosa". Puedes ver la entrevista completa en el vídeo principal de la noticia.