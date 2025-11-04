Una pedida de mano sale muy mal en Kenia, en vídeo: "Él se la pidió y ella se la dio..."

Un chico decide pedirle la mano a su pareja y, además, grabar el emocionante momento para poder recordarlo después. Pero, seguro que no espera la reacción que tiene novia ante su pregunta. Descubre qué sucede en el vídeo principal.

Las pedidas de mano son momentos muy emocionantes y emotivos. Muchas personas las preparan con gran detalle para conseguir sorprender a su pareja. Pero, como señala Quique Peinado, "las pedidas de mano en Kenia es costumbre arrojar billetes a los novios como señal de buena suerte".

Esto solo se hace cuando la chica dice que sí. A pesar de ello, en la pedida que presenta el zapeador, y cuyo vídeo se puede ver sobre estas líneas, la tradición se cumple a pesar de todo. Como se ve en las imágenes, un chico se arrodilla detrás de su pareja con un anillo en la mano.

Cuando ella se gira, su expresión cambia y parece muy enfadada. Después, le da una bofetada ante la cara de sorpresa del joven que parece no entender por qué su pareja está enfadada con él. Ella se va, pero varios invitados deciden lanzar billetes al chico a pesar de que ella ha dicho que no.

"Él le pidió la mano y ella se la dio", comenta Maya Pixelskaya, "con toda la mano abierta". "Le ha faltado girarse y decir: 'Pero ¿es que sí o es que no?'", añade Quique. "Creo que ha sido un sí", apunta Dani Mateo, "y creo que lo de los billetes era algo de ella".

