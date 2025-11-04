Ahora

VÍDEO | Francisco Cacho avanza el tiempo para el fin de semana: "Van a bajar mucho la temperatura"

El meteorólogo ha adelantado en Zapeando la previsión del fin de semana y ha lanzado una advertencia: llegan lluvias, viento y fuerte oleaje a varias zonas del país, además de un notable descenso de las temperaturas a partir del jueves.

En este vídeo de Zapeando, Francisco Cacho adelanta el tiempo del fin de semana. Sin embargo, antes alerta sobre los "primeros avisos activados por lluvias, viento y por oleaje" en algunas zonas de España.

"Fijaros en el mapa de los avisos porque ya son naranjas por oleaje en Galicia, por viento en Asturias, con rachas que hoy han superado los 130 kilómetros por hora. Y volvemos a tener avisos naranjas una semana después en Andalucía: Huelva, Sevilla y Cádiz", explica el meteorólogo de Zapeando.

Asimismo, Francisco Cacho detalla que a partir del próximo jueves "van a bajar mucho la temperatura" y que va a ser necesario el abrigo. "Jueves y viernes en muchos puntos del norte, por ejemplo en Castilla y León las máximas van a estar por debajo de los 11 grados, que ya es casi invierno", apostilla el colaborador.

