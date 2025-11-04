"No os la pueden colar con esto": Dani Mateo discrepa de la designación de Jonathan Bailey como el hombre más sexy de 2025

La revista 'People' ha elegido al actor Jonathan Bayley como el hombre vivo más sexy de 2025, una designación que pone de acuerdo a Maya Pixelskaya y María Gómez en este vídeo, pero que no termina de convencer a Dani Mateo.

Hoy la revista 'People' ha anunciado quién es el hombre vivo más sexy de 2025. El elegido ha sido Jonathan Bailey, protagonista de 'Los Bridgerton' o la última entrega de 'Jurassic World'.

Una mezcla de "guapura" y "bondad" que convence a Maya Pixelskaya y María Gómez, que afirma que "es el tipo de tío que me gusta". "No os la pueden colar con esto", comenta Dani Mateo, que analiza algunas de las fotos de Bailey, donde aparece "con el peto vaquero" o con "un perro que claramente no es suyo".

Nacho García, sin embargo, considera que el atractivo de Bailey tiene 'truco', porque "siempre se está más guapo a cámara lenta". En el vídeo sobre estas líneas lo demuestra en directo bebiéndose un café, limpiándose un churretón o teniendo calor.

El actor, por su parte, asumía la designación con sentido del humor y compartía en el programa de Jimmy Fallon algunas fotos en las que ponía cara de feo. "Para salir mal en las fotos, él tiene que hacer el esfuerzo, para el resto de la humanidad basta que nos hagan la del DNI o la del gimnasio, que es la peor", apunta Maya Pixelskaya.

